Federazione Italiana Vela, una nuova manovra di sostegno per i circoli velici

Savona. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Vela, riunitosi in videoconferenza, ha deliberato su proposta del presidente Francesco Ettorre una seconda manovra di sostegno economico ai circoli velici affiliati. Si tratta di contributi per un totale di circa 700.000 euro resi immediatamente disponibili, che costituiranno un importante aiuto per i club in un momento difficile, dopo il lungo stop alle attività e con la ripresa vincolata a rigidi protocolli sia per le scuole vela sia per le regate.

Questi nuovi contributi sono di pronta disponibilità grazie al congegno attuativo: l’importo per ciascun affiliato è infatti parametrato all’attività 2019, a partire dal dato del tesseramento, con uno storno previsto di 5 euro per ciascuna tessera emessa entro il 31 dicembre 2019, escluse le tessere Velascuola e Promozionali che già rientrano in un’altra agevolazione, e di 3 euro per ciascuna tessera Frequentatori e Diporto Velico. Per tutti invece è previsto un contributo di 200 euro a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti, attrezzature e servizi per le operazioni di sanificazione delle sedi per la ripresa dell’attività. È facile calcolare che si tratta di aiuti diretti per le casse dei circoli con l’auspicio che possano facilitare il ritorno alla normalità, e quindi in qualche misura beneficiare anche il singolo tesserato.

In ulteriore aggiunta, il Consiglio Fiv ha stanziato altri 75mila euro per aiuti a Istruttori Fiv che non hanno beneficiato dei previsti contributi ai collaboratori sportivi erogati nelle scorse settimane, a fronte di una documentazione attestante i seguenti requisiti: 1) Iscrizione all’albo istruttori in attività per il 2019 e in regola per il 2020; 2) Titolarità di un contratto sportivo o un rapporto di collaborazione sportiva nel corso del 2019 (del valore non inferiore a 3.000 euro o 35 giornate); 3) mancato accesso al beneficio del bonus collaboratori sportivi del Governo. La domanda e la documentazione si possono presentare online dal 6 luglio tramite il sito federvela.it. L’importo erogato sarà di 300 euro fino a un massimo di 250 domande.

Altra voce deliberata dal Consiglio riguarda interventi a favore delle società impegnate nelle attività Paralimpiche della vela, Parasailing, per un totale di circa 100.000 euro, risorse messe a disposizione dal Comitato Italiano Paralimpico, e disponibili dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 e della II nota di variazione al bilancio 2020, da parte del CIP. Il contributo sarà erogato direttamente dal CIP alle società che alla data del 31/12/2019 abbiano effettuato tesseramento Parasiling, attività agonistica Parasailing Nazionale ed Internazionale. La FIV invierà alle Società l’apposita documentazione.

La manovra di aiuti varata oggi si aggiunge alla precedente, attuata a fine aprile per altri 535.000 euro ed in corso di attuazione, la quale prevede contributi e aiuti erogati a seguito dei dati relativi alle attività (tesseramento, scuola vela). La differenza è dunque che questa seconda tranche di aiuti è, come detto, immediatamente disponibile.

L’importo totale delle due manovre a favole della società affiliate è di 1.321.500 euro e rappresenta il più importante intervento a sostegno da parte della Federazione Italiana Vela.

A questo link il documento completo

Il Consiglio ha anche deliberato il programma relativo alla fase di ripresa dell’attività agonistica della vela. Con la collaborazione delle Associazioni di Classe e dei Comitati di Zona, entro giugno si stima di avere pronti i nuovi calendari di regata zonali. Le società quindi potranno procedere a richiedere le necessarie autorizzazioni alle autorità competenti, a partire dalle Capitanerie di Porto. Un iter che secondo le stime della FIV dovrebbe consentire un’effettiva ripresa delle regate zonali all’inizio del mese di luglio.

Infine il Consiglio ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento allo Statuto, presentato dal presidente della Commissione Affari Giuridici e Carte Federali Fabio Mazzoni, un passaggio importante per rendere definitivo il quadro normativo interno della federazione e che segue l’approvazione del nuovo statuto nel marzo del 2019.