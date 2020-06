Fallimento Dentix, ecco come fare per aderire alla class action dei pazienti savonesi

Savona. Il caso savonese sollevato da IVG.it sulla prospettiva di fallimento della clinica Dentix, la catena di proprietà spagnola nel settore dell’ortodonzia, e sulla conseguente chiusura della sede di via Paleocapa a Savona, sta provocando una serie di reazioni a catena da parte di molti pazienti della provincia di Savona che erano in cura presso il centro e che chiedono come aderire alla class action proposta per tutelare quanti hanno aperto finanziamenti, anche fino a 9 mila euro, senza poter ricevere le prestazione dovute e programmate.

Fino ad ora sono una cinquantina i pazienti che si sono attivati per unirsi e dare battaglia legale, ma secondo le prime stime sarebbero almeno un migliaio in tutto il savonese coloro che sono rimasti “fregati” dalla chiusura della clinica e che attendevano risposte su una riapertura post lockdown, che pare non avverrà mai a seguito della procedura fallimentare avviata dalla catena spagnola presso il competente tribunale.

Se il gruppo di pazienti vuole mantenere ancora cautela sulle prospettive future, è altrettanto vero che da tempo nessuno riceve più risposte e riscontri, compresi gli stessi professionisti e specialisti che operavano nella clinica di Savona, tra i primi spingere gli stessi pazienti ad attivarsi a livello legale.

Il promotore dell’iniziativa è Raffaele Garofalo, commerciante: “E’ importante mettere assieme le forze per procedere uniti in questa battaglia. Crediamo sia inutile fare un esposto personale o altro, assieme possiamo avere giustizia rispetto a questa grave situazione che ci vede tutti danneggiati. Ho già preso contatto con l’associazione dei consumatori. Ora, raccogliendo le testimonianze di tutti (e sono tanti), sarà possibile una vera e propria class action” afferma.

“Coloro che vogliono aderire possono scrivermi alla mail r.garofalo@eternet.it oppure contattarmi al numero 348 404 4234”.

“Abbiamo diritto ad essere risarciti e a riavere indietro le nostre rate: intanto attendiamo quali saranno gli esiti della videoconferenza tra la referente savonese della clinica e i vertici della catena spagnola, che pare non sia ormai più garantita dal fondo finanziario che lo sosteneva, tuttavia aspettiamo conferme definitive e risposte che non siano ancora prese in giro…” conclude.

Tra le iniziative anche quella di creare un gruppo Facebook tra tutti i pazienti savonesi: per ora è attiva una chat su Whatsapp che conta già 140 contatti, ma il numero è destinato a salire.