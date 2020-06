Evade dai domiciliari e fugge nei boschi di Cairo: arrestato 37enne

Cairo Montenotte. Ha tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo nei boschi T.W., il 37enne di nazionalità marocchina arrestato per evasione dai carabinieri della stazione di Cairo Montenotte.

Lo straniero è stato rintracciato in una località boschiva mentre cercava di nascondersi dopo aver evaso la detenzione domiciliare per una pena definitiva a Cairo Montenotte.

L’uomo è stato associato alla camera di sicurezza del comando per l’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi in videoconferenza con il tribunale di Savona a causa delle limitazioni per il Covid-19.

Il giudice ha confermato l’arresto operato dai carabinieri e ha imposto l’obbligo di firma dell’arrestato.