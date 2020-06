Europa Verde scrive ad Alisa: “Quali misure sono state adottate nelle Rsa per fronteggiare il Covid?”

Regione. Danilo Bruno di Europa Verde ha inviato al direttore generale di Alisa e al difensone civico regionale una nota per avere cognizione sulle misure adottate nello specifico sulle strutture per anziani in relazione al Covid 19.

“Si tratta di una azione che segue una precedente richiesta via mail che vuole assumere carattere propedeutico e di supporto rispetto all’azione della commissione consiliare di indagine” afferma Bruno.

Di seguito la lettera:

Tempo addietro in pieno lockdown il sottoscritto anche a nome e per conto di Europa Verde Liguria, chiedeva notizie in merito alle azioni intraprese per il contenimento del COVID 19 nelle RSA e in generale nelle strutture per anziani. Non avendo ricevuto alcuna risposta in via informale, chiediamo ora ufficialmente:

a) quali siano state le linee guida per la gestione del COVID 19 nelle RSA liguri e in generale nelle strutture per anziani;

b) se codesta Agenzia abbia verificato la situazione delle singole strutture insieme ai sindaci per avere un quadro completo e dettagliato della situazione prima di emanare le suddette linee guida;

c) quale sia stato il supporto offerto in termini quantitativi ai sindaci per la gestione della pandemia all’interno delle RSA e in generale delles trutture per anziani.

Cordiali Saluti

(Danilo Bruno)