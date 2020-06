Estate senza eventi, annullata anche la Sagra dell’Ortu ad Andora

Andora. Il comitato Amici di Mezzacqua ha deciso di annullare l’edizione 2020 della Sagra dell’Ortu, storica manifestazione che ha per protagoniste le ricette tradizionali del ponente ligure a base di prodotti a chilometri zero.

“Troppe le incognite per poter festeggiare in piena sicurezza – spiega il comitato – Il motivo dell’annullamento vuole essere un segnale di solidarietà nei confronti di tutte le attività andoresi che in questo momento stanno vivendo sicuramente un periodo di grave crisi economica. Ripartire insieme significa anche questo”.

L’appuntamento, vivo da oltre venticinque edizioni e organizzato in collaborazione con la Parrocchia Cuore Immacolato e con il patrocinio del Comune, è però solo rimandato, con date già fissate, al 23 e 24 luglio 2021.