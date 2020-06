Esperta di gioielli derubava gli anziani: colpì anche ad Albenga, era nascosta a Santo Domingo

Albenga. C’è anche una donna messinese che era stata condannata anche ad Albenga per truffe a danno di anziani nell’operazione dello Scip (servizio centrale di cooperazione internazionale di polizia) che ha portato all’estradizione di 8 latitanti da Santo Domingo, tutti sbarcati all’alba di oggi all’aeroporto di Fiumicino.

La donna, Teresa Amante, 57 anni, è (tra i latitanti arrestati) quella con la pena più lunga da scontare: oltre 13 anni per truffa aggravata ed estorsione. E’ stata condannata in sette procedimenti in diversi posti d’Italia (oltre ad Albenga, a Genova, Roma, Palermo, Rapallo).

E’ considerata una “professionista della truffa”, esperta nel furto di gioielli e di denaro e nel raggiro di donne anziane.

L’arresto degli 8 è avvenuto dopo mesi d’indagine congiunta tra la sezione italiana e quella di Santo Domingo dell’Interpol. L’operazione avrebbe dovuto concludersi a marzo, ma era stata rinviata a causa delle restrizioni per il coronavirus.