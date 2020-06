Emergenza Savona, affidati ad Ire tre interventi all’interno del bacino portuale

Savona. Nella giornata di ieri, presso la Sala del Capitano a Palazzo San Giorgio, è stato firmato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini e dall’amministratore unico di Ire spa (Infrastrutture Recupero Energia) Agenzia Regionale Ligure Alberto Pozzo il disciplinare per l’affidamento a Ire di un incarico per attività di centrale di committenza per la progettazione e la realizzazione di tre interventi all’interno del bacino portuale di Savona.

I tre interventi riguardano: lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel porto di Savona; lavori di ripristino dei pontili rimorchiatori nel porto di Savona; lavori di messa in sicurezza del terrapieno Margonara ad Albissola Marina.

Le opere sono ricomprese nel novero degli interventi per i quali il presidente della Regione Liguria, commissario delegato dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile del novembre 2018 si avvale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in qualità di soggetto attuatore.

Gli interventi, previsti nel programma triennale dell’AdSP, sono relativi a opere necessarie per garantire la sicurezza del porto e dei suoi operatori, nonché per restituire al Comune di Albissola Marina la piena fruibilità del parcheggio sul terrapieno Margonara, utilizzato sia durante la stagione estiva per l’accoglienza per la balneazione sia durante la stagione invernale per il turismo di camper.

L’affidamento odierno a IRE rappresenta una “valida testimonianza di proficua collaborazione tra istituzioni e organismi pubblici per la realizzazione di investimenti strategici per lo sviluppo della Liguria”.