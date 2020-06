Elezioni regionali, “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga” pronte a scendere in campo

Albenga. “Stiamo guardando con attenzione alle prossime elezioni regionali e siamo pronti a scendere in campo”. E’ cosi che il portavoce delle liste civiche “Aria Nuova Per Albenga” e “Solo per Albenga” Saverio Gaglioti annuncia una possibile partecipazione attiva delle compagini civiche alle sopracitate elezioni.

“Noi, tutte persone comuni, non professionisti della politica, ma vicini al popolo, siamo ancora in mezzo alla gente così come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare finché avremo voglia di lottare sempre e solo per i cittadini più bisognosi e in difficoltà” afferma Gaglioti.

“Con il nostro rappresentante in consiglio comunale, nonché presidente del consiglio e delegato ‘Al patrimonio e allo Studio per l’approntamento di sistemi o la costituzione di un ente per lo svolgimento delle manutenzioni cittadine’ (Multiservizi), stiamo cercando di portare a compimento il nostro programma elettorale concordato con il primo cittadino e la sua squadra e, devo dire che, malgrado le lungaggini e le difficoltà burocratiche, si sta andando nella direzione giusta – continua Gaglioti – Mi riferisco alla realizzazione dei nuovi pannelli anche su Viale Che Guevara e alla trasformazione della Fondazione Oddi che grazie all’aiuto dei consiglieri comunali sta proseguendo nella sua approvazione definitiva”.

“Le nostre liste erano formate da uomini e donne di diversi schieramenti politici che non hanno guardato i simboli ma il bene di Albenga, costruendo un percorso amministrativo. Alla luce di ciò per le elezioni regionali ci sentiamo ‘liberi’ di scegliere con quale schieramento scendere in campo, sempre a fianco dell’amministrazione comunale e solo con un unico interesse, i cittadini di Albenga” specifica Gaglioti.

Poi conclude: “Non essendo politici di professione anche noi pecchiamo in qualcosa ma in questa epoca politica non serve essere di ruolo, ma ascoltare e agire come vorrebbe fare l’operaio, l’artigiano, il commerciante, la casalinga e tutte le persone che da sempre trainano l’economia ovvero il ‘popolino’ del quale noi ci sentiamo parte”.