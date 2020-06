Elezioni regionali 2020, Ciangherotti (FI): “Porteremo idee e proposte con spirito costruttivo”

Albenga. “Con spirito costruttivo, positivo e di orgoglio per la nostra identità popolare, liberale, moderata ed europeista saremo protagonisti, con la nostra lista, le nostre proposte e le nostre idee”.

E’ proiettata alle prossime elezioni regionali la riflessione di Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia.

“Con la nostra attenzione sul territorio, ascoltando le reali necessità della comunità – dice Ciangherotti – siamo ancora più attrattivi rispetto al passato e sono certo che anche il risultato politico alle prossime regionali sarà un successo. Grande merito della riconquista del territorio va anche al governatore Giovanni Toti che in questi cinque anni ha saputo essere sempre presente in ogni circostanza ispirando fiducia tra i cittadini”.

“E’ con rinnovato entusiasmo che anche le categorie imprenditoriali della provincia di Savona si avvicinano agli amministratori locali di centrodestra aprendo con loro importanti forme di dialogo per rilanciare un territorio già duramente colpito dalla crisi economia e ora dall’emergenza post covid” commenta il consigliere.

“La presenza costante e attenta di Forza Italia nel Ponente, e in particolare ad Albenga poi, ha permesso di raggiungere importanti risultati sul tema della sicurezza – riprende – Ascoltando i cittadini anche l’amministrazione comunale si è finalmente convinta della necessità di chiedere al Prefetto di Savona un numero maggiore di forze dell’ordine sul territorio per contrastare quelle forme di criminalità che da tempo, proprio Forza Italia denunciava per arrivare a misure idonee che potessero garantire la sicurezza in città”.

“Altro aspetto non meno importante quello della sanità: con l’estate alle porte abbiamo chiesto l’attivazione di un vero e proprio pronto soccorso per l’ospedale di Albenga e, nell’attesa, il rispristino, h24, del punto di primo intervento. La Piana e il suo comprensorio, con un bacino turistico che in estate viene quadruplicato, necessitano di un pronto soccorso di alto livello aperto 24 ore al giorno in grado di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle urgenze della popolazione residente e dei turisti – sottolinea Ciangherotti, poi conclude – Una battaglia che vede Forza Italia in prima linea. Non faremo passi indietro sino a quando, anche in questo caso, non verranno raggiunti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.