Liguria. Nell’ultimo giorno di chiusura tra regioni, savonesi e liguri hanno scelto tanto il mare quanto l’entroterra per trascorre qualche ora di relax e pace, dove il contigentamento delle presenze rende tutto meno che appetibile. Almeno queste le belle intenzioni. Se nelle spiagge savonesi e della riviera gli assembramenti sono stati più limitati, anche per paura dei controlli più facili e stringenti, non così nelle zone più collinari e dell’interno. Tuttavia nei litorali della riviera sono già arrivati i primi turisti, pronti a godersi il sole e la bella giornata.

Molti locali hanno appunto pensato ad un affolamento eccessivo nelle spiagge, ed ecco che si è prodotto l’effetto contrario, quando, per la famigerata “legge di Murphy”, l’intuizione geniale diventa la pensata di tanti: e quindi, per gli avventurieri del “wild entroterra”, ecco che, salendo sui monti, curva dopo curva, si viene assaliti dalla temuta sindrome da riviera, quella che ti assale quando ti rendi conto che il parcheggio giusto è quello che hai appena superato e andando avanti sarà solo peggio.

Foto 3 di 3





E poi lo spettacolo che non ti aspetti: sentieri gremitì con escursionisti costretti a camminare “in fila” sui sentieri, per poi doversi contendere qualche centimentro libero nei dintorni di torrenti e laghetti.

Epicentro di questa “rivoluzione balneare” il Beigua, montagna sacra per gli antichi liguri, che forse mai come oggi ha accolto frotte di genovesi e savonesi intenti a scorpire o riscoprire le bellezze di questi luoghi magici, in folta compagnia. Addirittura i carabinieri sono stati costretti ad intervenire per fermare il flusso incessante di persone, provando ad invertirne la rotta di decine di escursionisti.

Immagini e situazione che si aggiungono a quelle dei litorali abbastanza “vivibili” in una giornata che in tempo normale avrebbe fatto il tutto esaurito: solo Varigotti è risultata particolarmente affollata, anche per una ragione di spazi, oltre all’arenile della Baia dei Saraceni, così come ad Alassio, in altre località meno bagnanti, anche se le presenze sui bagnasciuga non sono certo mancate.

La breve estate dei liguri soli con la propria Liguria domani terminerà, con la riapertura della circolazione su tutto il territorio nazionale: a qualcuno farà scaturire il solito mugugno, ma a molti porterà ristoro economico. Sicuramente però, tutto ciò ci lascerà almeno un monito, spontaneo e coerente, e inciso nel nostro dna: “Belin, ghe senpre quarchedùn inti pê”.