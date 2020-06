Due incidenti in autostrada: traffico congestionato verso Genova

Liguria. La notizia buona è che l’allerta meteo ha scoraggiato chi poteva evitare di mettersi al volante e quindi per strada c’è solo chi non poteva farne a meno, quella cattiva è che la giornata è comunque iniziata all’insegna del traffico congestionato su gran parte del nodo autostradale genovese: oltre ai cantieri e al maltempo due incidenti stanno provocando code e rallentamenti. Ecco dove.

La situazione più critica sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, per un incidente accaduto poco prima delle 8 all’altezza del chilometro 13.5 in direzione di Genova. Ci sono 3 chilometri di coda tra Arenzano e il bivio A10/A26. Altra coda per incidente, ma per “un solo” chilometro, anche sulla A10 in direzione di Genova tra Pegli e Aeroporto.

Poi ci sono le code dovute ai cantieri: clicca qui per il riepilogo di quelli attivi ancora oggi.