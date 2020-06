Don Michele Farina nominato parroco di san Martino a Bergeggi

Savona. Dopo il riassetto dell’anno scorso, altre novità in vista per le parrocchie della nostra diocesi. Sono il frutto delle ultime nomine del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino annunciate in queste ore ai fedeli interessati durante le messe domenicali.

Don Michele Farina diventa anche parroco di san Martino a Bergeggi dove farà il proprio ingresso il prossimo 12 luglio. A coadiuvarlo nelle cinque realtà di cui è responsabile (Bergeggi si aggiunge a Valleggia, Quiliano, Montagna e Roviasca) sarà il nuovo viceparroco don Cyriaque Sinzoyiheba, sacerdote del Burundi che in questo ultimo anno pastorale ha aiutato don Silvester Soosai nelle tre comunità del territorio di Celle Ligure (san Michele nel centro, Nostra Signora dell’Assunta ai Piani e san Giorgio a Sanda). Qui gli subentrerà come viceparroco il dehoniano padre Lorenzo Cortesi.

Don Gabriele Semeraro, già a supporto di don Farina nelle realtà della valle quilianese, diventa invece viceparroco di san Giovanni Battista a Finalmarina e san Dalmazio nella vicina località di Monticello, dove è titolare don Giuseppe Militello.