Ceriale. Il parco acquatico de “Le Caravelle” c’è. A partire dal 1^ luglio quella che è senza ombra di dubbio una delle più importanti attrattive turistiche (e realtà economiche) della provincia di Savona e della Liguria riaprirà le proprie porte, pronta ad accogliere grandi e piccini ed offrire loro una giornata di svago e divertimento in totale sicurezza e, come recita lo slogan di quest’anno, assolutamente “Senza pensieri”.

Nonostante tutte le difficoltà del periodo, infatti, nelle ultime settimane la direzione del parco acquatico ha lavorato alacremente per adeguare strutture e attrazioni alle ultime disposizioni anti-Covid. Si è trattato di “uno sforzo importante ma necessario, per offrire a tutti i nostri ospiti un’esperienza unica ed indimenticabile e continuare ad essere protagonisti dell’offerta turistica del nostro territorio”.

Proprio per evitare assembramenti, si è deciso di sospendere tutti gli spettacoli e le attività dell’Acquadance. La celebre “Piscina ad onde”, vero e proprio simbolo del parco con i suoi 2.500 metri quadrati di superficie, resterà aperta ma con una capienza leggermente ridotta rispetto al solito.

I lettini dovranno rispettare un distanziamento minimo, ma saranno comunque a totale disposizione di chi vorrà abbronzarsi e rilassarsi sotto il sole. E un certo distanziamento sociale dovrà essere garantito anche da chi si metterà in fila per godere delle varie attrazioni (gli 80 mila metri quadrati del parco sono stati “tappezzati” di bollini colorati proprio per aiutare a mantenere la distanza di un metro).

Gli ospiti non saranno obbligati ad usare costantemente la mascherine, se non quando accedono a spazi chiusi o non potranno mantenere l’ormai noto “distanziamento sociale”. Come sempre, la pulizia e l’igiene di piscine ed attrazioni sarà garantita dall’uso di cloro, un efficace virucida in grado di eliminare ogni traccia di virus e, soprattutto, di coronavirus.

A parte queste piccole ma importanti precauzioni, anche quest’anno il più grande parco della Liguria (un grande giardino mediterraneo in cui sono immersi i giochi acquatici, le zone relax e d’intrattenimento) è pronto ad offrire un’imperdibile esperienza.

Ma “Le Caravelle”, oltre ad essere uno dei poli del divertimento più conosciuti ed apprezzati della Liguria, è anche un’azienda che dà lavoro ad oltre una cinquantina di addetti diretti, ai quali vanno sommate altre 20 persone addette al servizio di ristorazione e ai tecnici (elettricisti, idraulici, giardinieri e manutentori) di indotto. Senza dimenticare, ovviamente, le agenzie di viaggio e le altre aziende del territorio e non che collaborano regolarmente con il parco acquatico.

ORARI E BIGLIETTI

I biglietti possono essere acquistati all’ingresso del parco al costo di 25 euro l’intero e 19.50 euro il ridotto per ragazzi di statura compresa tra un metro e un metro e 40 centimetri. I bambini fino a 99 centimetri entrano sempre gratis. Chi acquista un biglietto online (scelta consigliata, proprio per evitare assembramenti alle biglietterie fisiche all’ingresso del parco) potrà usufruire di un prezzo agevolato.

“Le Caravelle” sono aperte dalle 10 alle 18.30, tutti i giorni, dal 1^ luglio.

LE ATTRAZIONI DEL PARCO

Multipista

5 piste azzurre come il colore del cielo della Liguria! Un percorso divertente che finisce con un tuffo in piscina.

Foam

Due grandi corsie per scivolare affiancati fino alla piscina. Veloce ed emozionante!

Rapide del Rio Bravo

400 metri di discesa su un gommone con tanto di percorso immerso nel verde in un ambiente magico!

Rapide di Rio Colorado

400 metri di discesa su un gommone con tanto di percorso immerso nel verde in un ambiente magico!

Piscina ad Onde

Una grande piscina in cui immergersi e nuotare che si trasforma all’improvviso in un mare con vere ed emozionanti onde da cavalcare. Il vero cuore pulsante del Parco Acquatico Le Caravelle!

Scivoli Toboga

Sono i 3 spettacolari Toboga del Parco. Tre scivoli a serpentone per discese emozionanti, con tuffo finale in piscina. I blu dedicati agli animi più tranquilli e il giallo per i più spericolati.

Piscina Baby

Una piscina in cui i bambini possono avventurarsi sulle “Caravelle”, pronte per nuove ed emozionanti avventure nel Cuore del Parco.

Baby Toboga

Indicati per i più piccini. Due scivoli a serpentone per discese emozionanti con tuffo finale in una piscina a misura di bimbo.

Polpo Magico

Uno scivolo divertente che passa fra i tentacoli di un Polpo gigante che con due simpatici amici, una balena ed uno squalo, offrono ai più piccoli divertenti emozioni.

“Kamikaze”

Per chi ama le emozioni forti! Sono gli scivoli più alti: dislivello spettacolare e tuffo finale in immensa piscina.

Fiume lento

Lasciati trascinare dalla corrente e rilassati in una vasca idromassaggio.