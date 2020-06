Disponibili le prime audioguide di Forte San Giovanni a Finale Ligure

Finale Ligure. In occasione della festività di San Giovanni, il 24 giugno, Forte San Giovanni inaugura un innovativo sistema di audioguide.

Il forte, aperto al pubblico da martedì a domenica, viene così dotato di uno strumento che permette a tutti di avere sempre a disposizione informazioni e approfondimenti sulla storia della sua costruzione, sulla sua architettura e sul territorio circostante.

Le audioguide sono disponibili digitando questo indirizzo o inquadrando con il proprio smartphone il QRcode presente nella struttura. È possibile consultare i contenuti anche scaricando gratuitamente la App izi.TRAVEL da Google Play. La piattaforma offre non solo materiale audio, ma anche testi e immagini del Forte, per una visita ancora più piacevole e coinvolgente.

I testi delle audioguide sono disponibili in italiano, inglese, francese e tedesco.

Forte San Giovanni a Finale Ligure, è aperto dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 14 alle 20. Ingresso gratuito per un numero massimo di 12 persone con accesso ogni mezz’ora. Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali/prenota. Contatti: www.musei.liguria.beniculturali.it o 338 1276580.