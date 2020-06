Disagi in autostrada, Righello (PD): “Estendere l’azzeramento del pedaggio anche a chi entra da Savona”

Savona-Genova. “L’azzeramento del pedaggio autostradale venga esteso a tutta la tratta Savona-Genova Est”. A chiederlo con un ordine del giorno è il vicecapogruppo del PD ligure Mauro Righello.

“Visto che a causa dei lavori di messa in sicurezza di gallerie e viadotti la società concessionaria del tratto autostradale ha predisposto, fino al 30 giugno prossimo, l’azzeramento del pedaggio per tutti coloro che entreranno e usciranno dall’autostrada nell’area compresa tra i caselli di Varazze, Ovada, Vignole, Genova Ovest e Lavagna e che la stessa misura viene estesa a coloro che entrano o escono ai caselli di Albisola, Celle Ligure e Sestri Levante, chiediamo che anche chi entra in autostrada a Savona possa usufruire della medesima esenzione, visto che al momento è costretto a pagare l’intero pedaggio” commenta il politico.

“Sono già pervenute – afferma Righello – diverse sollecitazioni da parte di utenti e lavoratori che effettuano gli spostamenti tramite mezzo privato sulla Savona-Genova. Con questo ordine del giorno chiediamo alla giunta di attivarsi presso la direzione della concessionaria del tratto autostradale in oggetto, per chiedere l’estensione dell’azzeramento del pedaggio ricomprendendo così anche il casello di Savona”.