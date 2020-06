Dieci anni dalla scomparsa del giovane Nicholas Cappi, i genitori: “Una stella che protegge tutti noi”

Mallare. “Una stella che protegge tutti noi”, con queste parole i genitori ricordano Nicholas Cappi, a dieci anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta in un tremendo schianto con la sua moto la sera del 30 giugno del 2010, sulla provinciale che collega Mallare a Bormida.

Nicholas aveva solo 16 anni e anche se gli anni passano resta il ricordo indelebile di mamma e papà: “Caro Nicholas… Sono passati già dieci anni da quel tremendo mercoledì di giugno quando in un attimo sei volato via. È stato per tutti un duro, durissimo colpo… Uno squarcio terribile nel cuore e nell’anima. Non so dove tu sia… Ti immaginiamo come una stella da dove puoi vedere e proteggere tutti noi. Non passa giorno, seppur tra i mille impegni, che il nostro pensiero non sia rivolto a te. Ti vogliamo bene gigante buono…”.

Un pensiero che vuole tenere viva la memoria del giovane valbormidese, mai dimenticato dai familiari, dagli amici e dalla comunità di Mallare.

In suo ricordo, nel luglio del 2016 al palasport, si era tenuto lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie” promosso dal Roller Sporting Club e durante la serata era stato consegnato un defibrillatore donato dalla “Bertone Natale & C” agli sportivi del paese.

Cappi, la sera del 30 giugno del 2010, era in sella alla sua moto, una Kawasaki 125, quando si scontrò con un’auto, una Ford Fiesta, condotta da un ventiseienne. Nel tragico schianto il 16enne, dopo l’urto con la vettura, venne sbalzato dalla sella e, nonostante i disperati e ripetuti tentativi di rianimarlo, per lui non ci fu nulla da fare.

A giudizio, con l’accusa di omicidio colposo il conducente dell’auto, Mauro G., che aveva patteggiato una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Una folla commossa di oltre 700 persone prese parte ai suoi funerali nella piccola chiesa del paesino valbormidese, tantissimi giovani erano arrivati dai paesi limitrofi per l’ultimo saluto al 16enne: in prima fila i suoi compagni di scuola dell’Itis di Cairo Montenotte.