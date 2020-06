Dalla Camera di Commercio un webinar sui nuovi Incoterms 2020 per gli operatori commerciali

Savona. Fas, Fob, Cfr, Cif, Exw, Fca, Cpt, Cip, Dap, Dpu, Ddp: sono i cosiddetti Incoterms, acronimi ben noti agli operatori del commercio internazionale, che rappresentano il set di regole predefinite e codificate, pubblicate dalla International Chamber of Commerce (ICC), usate per definire i termini di pagamento nella compravendita di merci.

A questa tematica è dedicato il seminario on line dal titolo “Incoterms® 2020: la nuova versione delle Regole ICC” organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria giovedì 11 giugno dalle 14 alle 18.

Un evento formativo dedicato all’analisi dei nuovi Incoterms® 2020, entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Relatrice del seminario sarà Giovanna Bongiovanni, esperta in trasporti e pagamenti internazionali e componente del Gruppo di revisione Incoterms® di ICC Italia. “La padronanza e il corretto utilizzo da parte degli operatori commerciali delle regole della ICC, strumento universalmente accettato in ogni parte del mondo, costituiscono il presupposto per gestire e condurre rapporti d’affari con controparte estere minimizzando i rischi di costi imprevisti, evitando altresì errori, malintesi e costose controversie”, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa che si rivolge, in particolare, alle aziende che operano con l’estero, alle banche e istituzioni private, ai professionisti, consulenti e funzionari pubblici e privati.

Oltre a richiamare l’attenzione sull’appropriato utilizzo degli Incoterms® per ripartire i rischi, le responsabilità e le spese connessi ai trasferimenti internazionali di merci compravendute, ampio spazio sarà dedicato all’impatto derivante dall’inserimento della clausola diretta a disciplinare i termini di consegna della merce sui contratti collegati (trasporto, assicurazione e finanziamento).

