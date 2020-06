Alassio. L’alassino Giorgio Briozzo ha effettuato, lo scorso 25 giugno, un’altra delle sue lunghissime camminate. Questa volta l’obiettivo era di camminare 24 ore senza fermarsi tranne che per i rifornimenti di acqua: il cibo è stato portato in zaino. E ce l’ha fatta ancora una volta

Il percorso scelto è stato quello che porta da Rapallo ad Alassio passando tutto lungo costa. La partenza è avvenuta davanti al Castello sul mare di Rapallo a mezzanotte. La direzione di marcia ha portato a Santa Margherita Ligure.

Foto 2 di 2



“Da qua, – ha raccontato, – è stato necessario salire attraverso un sentiero scalinato sino a Ruta di Camogli per poi ridiscendere sul mare. Da lì tutto lungo mare sino ad Albenga. Ultimo scostamento la vecchia via Julia Augusta che porta da Albenga sino ad Alassio, evitando cosi’ la pericolosa Via Aurelia sconsigliabile di notte a piedi. Il termine della camminata alla mezzanotte è avvenuto circa a metà della strada romana”.

Briozzo si è detto “soddisfattissimo per la prestazione: in totale 129 km percorsi alla media di oltre i 5,5 km all’ora. Bellissimi i passaggi notturni dei borghi da Camogli fino a Boccadasse nelle capitali della pallanuoto italiana”.

“E poi suggestivo tutto il tratto di costa da Arenzano sino a Alassio. La preparazione è stata lunga ma alla fine è andata esattamente come previsto sulle tabelle di marcia segno che era stata organizzata nel migliore dei modi”, ha concluso.