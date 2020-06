Da luglio IVG+ ti consegna la spesa gratis a casa e ti porta alle Caravelle

Savona. Continuano a crescere i vantaggi dedicati ai membri di IVG+, la community dei lettori de il Vostro Giornale, con due grandi novità per il mese di luglio.

La prima è la partnership tra Mercou, l’innovativo servizio di consegna a domicilio della spesa che dopo il successo di Genova è ora operativo a Pietra Ligure con consegne fino a Borghetto Santo Spirito. Grazie a questa partnership tutti i member potranno beneficiare della consegna a casa della spesa per tutto il mese di luglio.

La seconda novità è che tutti i nuovi abbonati riceveranno da uno a tre biglietti omaggio per Le Caravelle, quindi un potenziale risparmio che da solo vale oltre il 50% del costo della membership annuale. Oltre a questo tutti gli utenti di IVG+, indifferentemente dal livello della membership, avranno la possibilità di comprare i biglietti per il parco acquatico di Ceriale con il 50% di sconto, il prezzo più basso possibile per entrare da soli o con amici al parco divertimenti più grande della Liguria. Basterà mostrare la propria tessera alle casse.

Due vantaggi che vanno a sommarsi ai tanti già operativi per i nostri abbonati: sconti su gioielli, condizionatori, mobili, materassi, massaggi, autoscuola e tanto altro. Qui l’elenco completo dei vantaggi: il loro valore totale supera di svariate volte l’investimento per iscriversi!

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI