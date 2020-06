Cup liguri, Michelucci (Italia Viva): “Disorganizzazione delle Asl e della giunta regionale”

Regione. “Come avevamo già annunciato da tempo, oggi abbiamo assistito ad una falsa ripartenza dei Cup liguri, che porta sempre di più la sanità ligure nel caos”. A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale di minoranza di Italia Viva Juri Michelucci.

“Ci saremmo aspettati un piano sanitario di recupero degno del periodo che abbiamo vissuto – prosegue il consigliere regionale – invece anche questa volta assistiamo alla disorganizzazione e all’inefficienza delle asl Liguri e della Giunta Regionale. L’unico numero per le prenotazioni è rimasto intasato per tutta la mattinata e molti non sono neppure riusciti a chiamare per prenotare la visita. A ciò si aggiunge il fatto che non si sa ancora nulla sul destino dei molti cittadini che si sono viste annullare giustamente visite già pagate in periodo Covid”.

“Disorganizzazione, inefficienza e inefficacia: Insomma la riprova dell’ennesima gestione sanitaria disastrosa del centrodestra e dell’Assessore Viale” conclude Michelucci.