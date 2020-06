Covid19, il viceministro Sileri: “Seconda ondata potrebbe non esserci. La situazione va meglio”

Roma. “Una seconda ondata del Covid-19 non sembrerebbe esserci”. E’ quanto ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo al programma Centocittà su Rai Radio1.

“Torniamo finalmente a respirare, la situazione va meglio. Anche dopo le riaperture. Le misure vengono rispettate, dal distanziamento al lavaggio delle mani, tuttavia serve un monitoraggio attento” evidenzia il viceministro.

Per quanto riguarda il vaccino, che sembra essere la via definitiva per debellare il virus, Sileri fa sapere: “L’Italia non ha acquistato dosi di vaccino che ancora non ci sono, ma insieme con altri Paesi europei ha firmato un accordo (Oxford) per continuare a sostenere questa ricerca”.

“Avere l’agognato vaccino contro il Coronavirus consentirà di limitare i danni. E’ prematuro pensare di poterlo già avere a settembre ma potrebbe arrivare per fine anno o inizio 2021” conclude Sileri.