Costa Luminosa lascia il porto di Savona diretta a La Spezia

Savona. Dopo quasi tre mesi di permanenza nel porto di Savona per l’emergenza coronavirus, finalmente la Costa Luminosa ha lasciato lo scalo savonese nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15 e 42, ed è diretta a La Spezia, con arrivo previsto alle 9.00 di domani mattina.

Dopo lo sbarco e la gestione dei passeggeri nelle difficili fasi dell’emergenza sanitaria, erano rimasti numerosi membri dell’equipaggio dall’inizio del periodo di quarantena, ora tutti negativi al Covid-19. La nave di Costa Crociere, infatti, era arrivata (da Marsiglia) a Savona il 21 marzo scorso, con a bordo 718 passeggeri e 169 persone di equipaggio. L’imbarcazione, da allora, è rimasta ormeggiata nel porto di Savona. In tutto erano stati 49 i membri dell’equipaggio di Costa Luminosa risultati positivi ai test ed erano stati accompagnati, secondo un percorso protetto gestito direttamente dalla Croce Rossa italiana, in una struttura trovata in accordo con la Protezione Civile Nazionale e Costa Crociere, alle porte di Firenze.

L’equipaggio rimasto a bordo, invece, era stato posizionato in cabine singole con balcone ed era stata interrotta l’aria condizionata: inoltre, erano state chiuse tutte le zone non necessarie. La sorveglianza sanitaria aveva comportato controlli medici giornalieri nel periodo di massima diffusione del virus.

La nave da crociera del gruppo Costa è stata al centro di non poche polemiche, prima legate alla situazione sanitaria emergenziale, successivamente alle emissioni e al monitoraggio ambientale a tutela della cittadinanza savonese. Il sindaco Ilaria Caprioglio aveva scritto anche una lettera al Mit.

In queste settimane è proseguita la sanificazione della nave da crociera, così come sono stati adottati rigorosamente i protocolli di sicurezza sanitaria previsti: ora la Costa Luminosa ha ripreso finalmente il mare aperto.

“Per ottimizzare la gestione della propria flotta in questo periodo di pausa, Costa Crociere sta provvedendo a riposizionare alcune delle sue navi attualmente ferme nei porti. Tra di esse Costa Luminosa, che ha lasciato oggi il porto di Savona per dirigersi verso La Spezia, e Costa Deliziosa, anch’essa partita oggi da Genova alla volta di Civitavecchia” afferma Costa Crociere in una nota.