Coronavirus, Toti: “Solo 3 persone in terapia intensiva, poche settimane fa erano 200”

Liguria. “Calano ancora i ricoverati, con 3 sole terapie intensive. Solo poche settimane fa erano quasi 200. I numeri ci confortano, ci dicono che il Covid ha sostanzialmente mollato la presa in una delle regioni più colpite dalla pandemia, un fatto che fa onore a tutti coloro che hanno lottato e rischiato per sconfiggerlo e per dare risposte al bisogno sanitario della nostra regione”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in collegamento dalla sede romana dell’ente ha fatto il punto sulla situazione coronavirus il Liguria.

“Oggi è stato l’ultimo giorno di scuola, un ultimo giorno particolare di una annata altrettanto particolare – aggiunge Toti – Stiamo lavorando con la Conferenza delle Regioni e la commissione tecnica per cominciare a elaborare linee guida in vista delle riaperture di settembre: è intenzione delle Regioni mandare a scuola i ragazzi in modo sicuro e certo, ed è per questo che chiediamo che i ragazzi possano iniziare l’anno scolastico senza interruzioni elettorali. Dopo 4 mesi di assenza da scuola c’è bisogno di tornare in classe, a una normalità sicura. Con linee guida sulla scuola daremo certezze a tutte le famiglie”.

“Sul fronte delle premialità e dei riconoscimenti agli operatori– aggiunge l’assessore alla Sanità Sonia Viale – oggi si è tenuto un confronto sindacale al termine del quale abbiamo proceduto al riparto alle aziende sociosanitarie delle risorse pari a 6,7 milioni del Cura Italia. A queste si aggiungeranno le risorse di Regione Liguria e del dl Rilancio che saranno significative al fine del giusto riconoscimento dell’impegno degli operatori sanitari”.