Genova. E’ stata uno dei simboli dell’emergenza coronavirus per la città di Genova e per tutta la Liguria. Ora, dopo settimane, la tenda pre triage davanti all’ospedale San Martino di Genova è stata smontata.

All’operazione di rimozione hanno presenziato il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla salute Sonia Viale.

“Nei momenti più duri dell’emergenza Covid in questa tenda di primo soccorso all’ospedale San Martino di Genova, montata dalla nostra protezione civile, entravano 100 pazienti al giorno – ha detto Toti – Oggi finalmente la abbiamo chiusa. E il merito è di queste persone, a cui vogliamo dire grazie per il grande lavoro svolto giorno e notte in prima linea. Rimarrà ovviamente l’accesso riservato per i casi sospetti perché la guardia deve rimanere sempre alta ma finalmente la Liguria sta uscendo da questo incubo”.