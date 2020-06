Coronavirus, scendono ancora i positivi: due decessi nel savonese nelle ultime 24 ore

Positivi in Liguria 2.819 (-56). Totale dei test effettuati 109.060 (+1.273), 182 ospedalizzati di cui 17 in terapia intensiva. Ecco i dati di oggi sull’emergenza sanitaria in Liguria legata al Covid-19.

Isolamento domiciliare 364 persone (-49). Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2273 (+9). Totale guariti con 2 test consecutivi negativi 5447 (+70). Soggetti in sorveglianza attiva 889.

I decessi salgono a 1466.

Quanto alla situazione savonese: i positivi sono 459, 40 le persone ancora ospedalizzate di cui 2 in terapia intensiva. 193 i soggetti in sorveglianza attiva.

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 2 giugno 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 1 giugno alle 14 del 2 giugno)

ASL 1

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2

Presidio di Levante segnala un decesso: donna di 93 anni della Provincia di Savona.

Presidio di Ponente segnala un decesso: donna 56 anni affetta da patologia cronica della Provincia di Savona.

ASL3

Ospedale Villa Scassi segnala due decessi covid positivi: uomo di 48 anni ricoverato nel reparto PS/OBI con comorbidità deceduto l’ 01.06.2020; uomo di 99 anni ricoverato nel reparto di Chirurgia con comorbidità deceduto il 02.06.2020. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

Segnala un decesso nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di un paziente residente a Genova di 64 anni, presso Rianimazione Monoblocco.