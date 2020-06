Coronavirus, nuovi decessi e contagi: ma continua a calare il numero dei positivi in Liguria

Liguria. Continua a calare il numero di positivi al coronavirus in Liguria. Ad oggi sono 1.882 e cioè 32 meno di ieri. Il dato, diramato da Regione e ministero, è frutto di 5 nuove positività, 3 decessi e 34 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 75 e cioè 3 meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 2 in tutto.

Gli asintomatici sono 1.807 e cioè 29 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono 75 e cioè 3 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 169 e cioè 5 più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 414. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, sono 6.482 e cioè 34 più di ieri.

I decessi sono in tutto 1.530 e cioè 3 più di ieri.

I test effettuati finora sono 130.870 e cioè 1.621 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono 262. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 17. I soggetti in sorveglianza attiva sono 94.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.