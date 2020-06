Coronavirus, nel savonese le terapie intensive restano vuote: nessun decesso nelle ultime 24h

Liguria. Sono 1.464 le persone positive al coronavirus in Liguria: sono 18 in meno rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento, di concerto con il Ministero, sull’evoluzione dell’epidemia.

Il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) è di 9.958 e cioè 4 in più di ieri. Nel bollettino ora figurano due nuove voci: quella relativa al totale dei casi positivi individuati da test di screening o contact-tracing (944) e quella del totale dei casi positivi in pazienti sintomatici (9.014).

Gli ospedalizzati sono in tutto 57, con alcuna differenza rispetto a ieri. Di questi, 3 sono ricoverati in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 207 e cioè 5 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 6.938 e cioè 22 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 412.

I test effettuati finora in tutto sono stati 142.669 (+1.197).

Per quanto riguarda i decessi, il totale ha toccato quota 1.556. Un “solo” decesso in Liguria nelle ultime 24 ore, all’ospedale Villa Scassi: uomo di 81 anni ricoverato in medicina con comorbidità.

La tabella dei positivi per provincia suddivide i dati per residenza/domicilio. Non è quindi raffrontabile ai dati presentati nelle scorse settimane poiché erano suddivisi per collocazione attuale. Ad oggi, in provincia di Savona ci sono 154 persone positive al coronavirus. Gli ospedalizzati sono in tutto 11 (nessuna variazione da ieri), di cui nessuno in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 72.