Coronavirus: nel savonese solo 7 persone ancora in ospedale, i guariti in Liguria sono quasi 7 mila

Liguria. Cinque nuovi contagiati da coronavirus in Liguria nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato che emerge dal bollettino della Regione. Nell’ultima giornata si registrano infatti 59 nuovi guariti e 1 scheda relativa a decessi per un calo complessivo di 55 unità sul totale dei positivi che scende a 1.409. Il totale dei decessi è di 1557.

I tamponi totali sono 144.156, aumentati di 1.487 nelle ultime ore. Continuano a scendere i ricoverati in ospedale, oggi 52 cioè 5 in meno di ieri. Tra questi ci sono 3 pazienti in terapia intensiva, di cui uno nell’imperiese e due al San Martino.

In totale i guariti con doppio test negativo sono 6997. Ancora 216 sono in sorveglianza attiva. Circa due terzi degli attualmente positivi in Liguria (966 su 1.409) risultano residenti in provincia di Genova.

Nel savonese i casi sono al momento 133, quindi ben 21 in meno di ieri. Solo 7 gli ospedalizzati (4 in meno di ieri), nessuno in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 71.