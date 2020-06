Coronavirus: nel savonese 251 casi e 16 ricoverati, ancora un decesso

Liguria. Nelle ultime ventiquattr’ore ancora 7 persone sono state trovate positive al coronavirus in Liguria. È il dato che emerge dal bollettino della Regione in base al flusso di Alisa e del ministero della salute. Ancora lontana dunque la “quota zero”, benché i numeri rimangano pressoché stabili rispetto agli scorsi giorni.

Nell’ultima giornata si contano 52 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 4 decessi registrati dal sistema sanitario, per un totale di 49 positivi in meno sul territorio rispetto a ieri (in tutto sono 1.833, di cui 251 in provincia di Savona). I tamponi si mantengono molto al di sotto del potenziale di analisi: 1.505 tra ieri e oggi, in tutto 132.375.

Gli ospedalizzati invece sono in continua discesa: oggi 72 (in calo di 3 unità nell’ultima giornata) di cui 16 nel territorio di Asl 2. Solo 2 i ricoverati in terapia intensiva in Liguria, nessuno nel savonese. Tra i positivi non ricoverati all’ospedale si segnalano 1.761 asintomatici, 174 in isolamento domiciliare oltre ai 6.534 guariti da inizio emergenza. Restano 415 persone in sorveglianza medica attiva, di cui 88 in provincia di Savona.

Un decesso segnalato dal presidio di levante di Asl 2 (ospedale San Paolo), una donna di 90 anni.