Liguria. Nessun ricoverato nelle terapie intensive degli ospedali savonesi. E’ questa la bella notizia che arriva dal bollettino riguardante la diffusione dell’epidemia da coronavirus diramato oggi da Regione e ministero della salute. Che ha anche un’altra “good news” data dal fatto che attualmente il numero dei positivi al Covid-19 in Liguria è sceso sotto le duemila unità.

Secondo gli ultimi dati resi noti da Regione e ministero, attualmente il totale delle persone infette è pari a 1.953. Sono 75 meno di ieri. Il dato è frutto di 8 nuove positività, 4 decessi e 79 nuovi guariti con due test consecutivi negativi

I ricoverati in ospedale sono 89 e cioè uno di più di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 2 in tutto.

Gli asintomatici sono in tutto 1.864 e cioè 76 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono in tutto 89 e cioè uno più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 157 e cioè 2 più di ieri.

Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi è di 6.409 e cioè 79 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 415. Il totale dei deceduti ha toccato quota 1.523 e cioè 4 più di ieri.

I test effettuati finora sono in tutto 127.913 e cioè 1.208 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono 283. I ricoverati in ospedale sono 21 e cioè uno meno di ieri. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 104.

La direzione medica del presidio di ponente (ospedali Santa Corona e Santa Maria di Misericordia) segnala il decesso di una donna di 73 anni.