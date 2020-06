Coronavirus, in Liguria oggi 13 nuovi positivi e 6 morti

Regione. Sono 2.494 le persone positive al Covid-19 in Liguria ad oggi (6 giugno). Sono 66 in meno rispetto a ieri. È questo ciò che si evince dall’ultima comunicazione di Regione, nel consueto bollettino di aggiornamento, contenente i dati Alisa-Ministero, sui numeri della pandemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 140 e cioè 8 meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 in tutta la Liguria. Le persone in isolamento domiciliare sono 105. I guariti, asintomatici positivi a domicilio, sono 2.249. I guariti con due test negativi consecutivi sono in tutto 5.813 e cioè 73 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono 664 (di cui 158 per quanto riguarda Asl2). Le persone decedute sono in tutto 1.490- Finora sono stati effettuati 114.887 test, cioè 1.558 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono 377. I ricoverati in ospedale sono 39. Uno di questi è in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 158.