Coronavirus, in Liguria calano positivi e ricoverati in ospedale

Liguria. Sono 1.347 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 11 in meno rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Il dato è frutto di 3 nuova positività, nessun nuovo decesso e 14 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Sono esclusi 1.558 deceduti e 7.072 guariti.

Ad oggi sono stati eseguiti 147.156 test, cioè 1.254 più di ieri. Il totale dei casi positivi, compresi guariti con due test negativi e deceduti, è di 9.977: sono 3 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono 965 e cioè 10 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 9.012 e cioè 7 meno di ieri.

I ricoverati in ospedale sono 49 e cioè uno meno di ieri. Di questi, sono 3 quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 231 e cioè 4 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 7.072 e cioè 14 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 423. Non si segnalano deceduti.

I positivi residenti in provincia di Savona sono 131. I ricoverati in ospedale sono 8. I soggetti in sorveglianza attiva sono 65. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.