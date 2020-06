Coronavirus, in Liguria ancora un netto calo dei positivi: nessun decesso nel savonese

Liguria. Sono scese fino a 2.694 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono ben 97 in meno rispetto a ieri. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 155 e cioè 20 meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 in tutto.

Le persone in isolamento domiciliare sono 239 e cioè 100 in meno di ieri. I guariti, asintomatici positivi a domicilio, sono 2.300 e cioè 23 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono in tutto 5.599 e cioè 112 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono 700. Le persone decedute sono in tutto 1.477 e cioè 6 più di ieri. Finora sono stati effettuati 111.587 test, cioè 1.581 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono 417. I ricoverati in ospedale sono 37. Uno di questi è in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 157.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi nella Asl 2 savonese.