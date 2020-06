Coronavirus, in calo ospedalizzati e pazienti in terapie intensive: nessun decesso nel savonese

Liguria. Positivi oggi nella nostra regione sono 2.408 (-86 rispetto a ieri), numero ricavato dalla somma totale con i nuovi contagi (+13 oggi) sottratto i guariti (92) e le schede decessi (7); il totale dei singoli test effettuati sale 116.247 (+1.360), numero che conteggia anche i test ripetuti più volte sui pazienti o sospetti tali.

Ecco i numeri del contagio oggi in Liguria, secondo i dati forniti da Regione e ministero.

Attualmente ci sono 132 ospedalizzati di cui 5 in terapia intensiva.

Isolamento domiciliare 111 persone (+6). Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2165 (-84). Totale guariti con 2 test consecutivi negativi 5905 (+92). Soggetti in sorveglianza attiva 647. I decessi totali schedati salgono a 1497.

Per il savonese i casi positivi sono 376, gli ospedalizzati sono 33 di cui solo un paziente in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 155.

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 7 giugno 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 1 giugno alle 14 del 2 giugno):

ASL 1

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL3

Villa Scassi segnala due decessi covid positivi:

Uomo di 91 anni con comorbidità deceduto il 07/06/2020 nel reparto di Medicina

Uomo di 79 anni con comorbidità deceduto il 06/06/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.