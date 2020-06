Coronavirus e lockdown, sottoscritti da Cgil 1.600 accordi per 15 mila lavoratori

Provincia. Circa mille e 600 accordi a favore di oltre 15 mila lavoratori interessati dalle chiusure temporanee delle loro imprese. Sono questi i numeri dell’attività realizzata ini questi tre mesi dalla Cgil di Savona.

Un periodo di lavoro molto intenso che sta proseguendo ancora e che andrà avanti per tutta l’estate: le sedi provinciali di Cgil, infatti, non andranno in ferie e saranno a disposizione degli utenti anche nei mesi più caldi dell’anno.

Secondo il segretario provinciale Andrea Pasa, la grande mole di lavoro è l’ennesima “dimostrazione che siamo un presidio fondamentale per migliaia di cittadini e per il territorio intero, e ancora di più in questo drammatico momento con le nostre categorie e con il sistema dei servizi. Le nostre sedi rimarranno aperte per tutto il periodo estivo proprio per dare risposte a tutti ,nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di salute e sicurezza, per i nostri operatori e per gli utenti”.

“Da molti giorni sono letteralmente presi d’assalto i centralini delle Camere del Lavoro della provincia di Savona. Dopo l’apertura dal lockdown, dal 18 maggio al 1° giugno, sono infatti arrivate migliaia di telefonate nelle varie Camere del Lavoro della provincia, dirette anche a Caaf, Federconsumatori, Uffici vertenze e Patronato Inca. Ancora oggi si registrano centinaia di chiamate al giorno, e nonostante l’impegno di tutti gli operatori, che non hanno mai smesso di essere presenti nelle nostre sedi anche nel periodo di lockdown (lavorando da remoto) non è materialmente possibile rispondere a tutti”.

Secondo Pasa “questo intenso flusso di chiamate è, da un lato, frutto dell’accesso nelle sedi della Cgil solo su appuntamento, modalità necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, ma denota soprattutto il grande bisogno dei servizi di tutela e assistenza sulle materie più diverse, pensioni, sanatoria immigrati, servizi fiscali, compilazione Isee, dichiarazione dei redditi, vertenze legali, bonus, affitti, risposte ai consumatori, compilazione domande bonus per i lavoratori stagionali, che la Cgil di Savona è sempre riuscita a garantire ad un altissimo numero di persone. La Cgil è senza dubbio un punto di riferimento importante per i savonesi nelle loro esigenze e rispetto ai bisogni di tutela individuale e collettiva, enormemente aumentati per effetto della crisi sanitaria legata al coronavirus, assicurando tutti quei servizi che oggi il solo sistema pubblico non riesce a garantire”.

“A tutti coloro che al primo tentativo non riescono ad avere risposta consigliamo di riprovare, anche in orari diversi, ed in particolare al pomeriggio dove l’afflusso di telefonate è leggermente minore, e di telefonare più avanti per esigenze differibili e non urgenti. Sono comunque possibili anche altre forme di comunicazione, quali ad esempio gli indirizzi di posta elettronica reperibili sul sito www.cgilsavona.it dove si trovano anche i numeri telefonici di riferimento di tutte le sedi e dei servizi per poter prendere l’appuntamento. Noi ce la mettiamo tutta per fornire un servizio di qualità, chiediamo però pazienza e collaborazione da parte degli utenti, visto che l’emergenza Covid ci impone tutta una serie di procedure da rispettare. Va da sé che i tempi di attesa e di espletazione delle pratiche subiscono un rallentamento rispetto a ciò che avveniva in passato”.

“A questo si aggiunge una mole di attività che sarebbe molto complicato gestire anche in un periodo normale. Abbiamo modificato radicalmente la nostra organizzazione interna, tenendo aperte le sedi anche negli orari di pausa pranzo, aumentando di oltre 5 volte la nostra capacità di risposta ai vari centralini anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che ci consentono di fissare gli appuntamenti in modo più rapido”.

Come detto, le categorie e la Confederazione hanno sottoscritto in questi 3 mesi circa 1600 accordi per garantire un sostegno al reddito ad oltre 15 mila lavoratrici e lavoratori interessati dalle chiusure temporanee delle loro imprese: “Cerchiamo ogni giorno ed in tutti i modi di venire incontro alle esigenze di lavoratori, precari , disoccupati e pensionati. La Cgil di Savona e i suoi uffici sono e saranno sempre al servizio degli utenti con professionalità e disponibilità. Siamo certi che con la collaborazione di tutti si potrà affrontare questo periodo difficile nel migliore dei modi”.