Coronavirus: continuano a diminuire i ricoveri, ancora un morto nel savonese

Liguria. Sono ancora 4, come ieri, i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione in base ai dati del flusso ministeriale.

Complessivamente i positivi in Liguria scendono di altre 10 unità (in tutto ora sono 2.028) per effetto degli 11 guariti con doppio tampone negativo e dei 3 decessi registrati (il numero non si riferisce a quelli effettivamente avvenuti negli ospedali nelle ultime 24 ore, ma solo a quelli registrati nel conteggio totale).

Più basso il numero di tamponi effettuati (834), che in totale raggiunge quota 126.705. Scendono ancora gli ospedalizzati, da ieri sotto quota 100 per la prima volta dal picco dell’epidemia: ad oggi sono 88, di cui 3 in terapia intensiva e complessivamente 6 meno di ieri.

A Savona il numero rimane invariato: 22 ospedalizzati in totale, di cui uno solo in terapia intensiva. I casi totali sono 285, le persone in sorveglianza attiva 102.

E sempre nel savonese bisogna registrare un nuovo decesso, segnalato dalla direzione medica del presidio di ponente: si tratta di un uomo di 92 anni della provincia di Savona.

In Liguria sono 1.940 le persone asintomatiche, clinicamente guarite ma ancora positive al coronavirus, 88 i sintomatici e 155 coloro che vengono curati in isolamento domiciliare. A questi si aggiungono i 399 in sorveglianza attiva.