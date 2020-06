Coronavirus, continua il calo dei positivi in Liguria: ancora nessun decesso nel savonese

Regione. Sono 2.560 le persone positive al Covid-19 in Liguria ad oggi (5 giugno). Sono 134 in meno rispetto a ieri, ma sono 14 i nuovi contagiati. È questo ciò che si evince dall’ultima comunicazione di Regione, nel consueto bollettino di aggiornamento, contenente i dati Alisa-Ministero, sui numeri della pandemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 148 e cioè 7 meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 in tutta la Liguria. Le persone in isolamento domiciliare sono 96 e cioè 143 in meno di ieri. I guariti, asintomatici positivi a domicilio, sono 2.316 e cioè 16 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono in tutto 5.740 e cioè 141 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono 673 (di cui 152 per quanto riguarda Asl2). Le persone decedute sono in tutto 1.477- Finora sono stati effettuati 113.329 test, cioè 1.742 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono 389. I ricoverati in ospedale sono 40. Uno di questi è in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 152.

Nelle ultime 24 ore, stando alle schede decessi delle singole Asl, si evince come non si sia verificato nessun decesso nel savonese (Asl2), ma anche in Asl1, Asl3, Asl4, Asl5 e all’ospedale Galliera.

Due, invece, i decessi legati al Covid all’ospedale San Martino di Genova: una paziente e residente a Genova di 95 anni, presso il reparto di Malattie Infettive; una paziente residente a Genova di 94 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI).