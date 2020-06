Coronavirus, calano i positivi e ancora nessun decesso nel savonese

Liguria. Sono 2.167 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 67 in meno di ieri. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

I ricoverati in ospedale sono in tutto 110 e cioè 3 meno di ieri. Di questi, sono 3 quelli in terapia intensiva.

Gli asintomatici sono in tutto 2.057 e cioè 34 in meno di ieri. I sintomatici, con febbre o tosse o dispnea, sono 110 e cioè 3 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 140 e cioè 8 più di ieri.

I guariti, con due test negativi consecutivi, sono 6.183 e cioè 46 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 447. I test effettuati finora sono in tutto 122.654 (+1.631)

Le persone decedute sono in tutto 1.512 e cioè una più di ieri.

In provincia di Savona le persone positive sono in tutto 322. I ricoverati in ospedale sono in tutto 31 e cioè due meno di ieri. Di questi, uno è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 112.

Nelle ultime 24 ore, ancora una volta, non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.