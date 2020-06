Coronavirus, calano ancora i ricoverati negli ospedali savonesi

Liguria. E’ calato di altre 39 unità il numero di persone positive al coronavirus in Liguria. Ora sono 1.914 in tutto. Il dato è frutto di 4 nuove positività, 4 decessi e 39 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 78 in tutto e cioè 11 meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 2.

Gli asintomatici sono in tutto 1.836 e cioè 28 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono 78 in tutto e cioè 11 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 164 e cioè 7 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 391. I guariti con due test negativi consecutivi sono 6.448 e cioè 39 più di ieri.

In tutto sono stati effettuati 129.249 test e cioè 1.336 più di ieri.

Le persone decedute sono in tutto 1.527 e cioè 4 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono 264 e cioè 19 meno di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono 17 in tutto e cioè 4 meno di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 94.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.