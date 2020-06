Coronavirus: calano ancora i positivi, ma nel savonese in aumento gli ospedalizzati (+3)

Liguria. Sono 2.086 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 81 in meno di ieri. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

I ricoverati in ospedale sono in tutto 106 e cioè 4 meno di ieri. Di questi, sono 3 quelli in terapia intensiva.

Gli asintomatici sono in tutto 1.980 e cioè 77 in meno di ieri. I sintomatici, con febbre o tosse o dispnea, sono 106 e cioè 4 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 143 e cioè 3 più di ieri.

I guariti, con due test negativi consecutivi, sono 6.269 e cioè 86 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 467. I test effettuati finora sono in tutto 124.320 (+1.666).

Le persone decedute sono in tutto 1.514 e cioè due in più di ieri.

In provincia di Savona le persone positive sono 318, cioè 4 in meno di ieri. I ricoverati in ospedale sono 34 e cioè 3 in più di ieri, un dato in controtendenza rispetto al calo degli ultimi giorni. Di questi, uno è ancora in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 106, ovvero 6 in meno di ieri.

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 12 GIUGNO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 dell’11 giugno alle 14 del 12 giugno).

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala 2 decessi: donna, di 88 anni, con comorbidità deceduta l’11.6.20 nel reparto di Medicina; uomo di 59 anni, con comorbidità deceduto l’11.6.20 nel reparto di Rianimazione. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi, anche per infezione da Covid-19: una paziente residente a Genova di 78 anni, presso il Maragliano; un paziente residente a Deiva Marina di 82 anni, presso il Maragliano.