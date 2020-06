Coronavirus, calano ancora i positivi in Liguria: nuova giornata senza decessi nel savonese

Liguria. Sono 2.332 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono 76 in meno di ieri. Il dato è frutto di 14 nuove positività, 6 decessi e 84 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 130 e cioè 2 meno di ieri. I queste, sono 5 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Gli asintomatici sono 2.202 e cioè 74 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono 130 e cioè 2 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 118 e cioè 7 più di ieri. I guariti, con due test negativi consecutivi, sono 5.889 e cioè 84 più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 601. Le persone decedute sono in tutto 1.503 e cioè 6 più di ieri.

I test effettuati finora sono 117.410 in tutto e cioè 1.163 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi sono in tutto 374. Sono 33 i ricoverati in ospedale: di questi, uno è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 154.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.