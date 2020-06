Coronavirus: ancora calo di positivi e ospedalizzati, nessun decesso in Liguria nelle ultime 24 ore

Liguria. Attualmente il totale delle persone infette è pari a 1.577 (sono 17 meno di ieri). I ricoverati in ospedale sono 62 (tre in meno di ieri). Un solo paziente si trova in terapia intensiva in tutta la regione. È questo quanto emerge dagli ultimi dati resi noti nella giornata odierna (23 giugno) da Regione e Ministero sull’emergenza Coronavirus in Liguria.

Gli asintomatici sono in tutto 1.515 e cioè 209 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono in tutto 62 e cioè 3 in più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 193 e cioè due più di ieri.

Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi è di 6.809 e cioè 20 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 473. Il totale dei deceduti arriva a quota 1.551.

I test effettuati finora sono in tutto 138.694 (+1.115).

In provincia di Savona i positivi sono 199. I ricoverati in ospedale sono 12 e cioè due in meno di ieri. Nessuna persona è in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 81.

Per quanto riguarda i decessi nelle ultime 24h, comunicati dalle varie Asl, anche oggi non sono stati registrati decessi in Liguria e nel savonese.