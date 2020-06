Coronavirus: ancora 7 nuovi positivi in Liguria, ma nel savonese nessun decesso

Liguria. Ancora 7 nuovi contagi registrati in Liguria nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dei nuovi positivi resta basso ma non scende, rispettando il trend che si osserva in questi giorni a livello nazionale.

Secondo gli ultimi dati resi noti da Regione e ministero, attualmente il totale delle persone infette è pari a 1.758. Sono 75 meno di ieri. I ricoverati in ospedale sono 69 e cioè 3 in meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 3 in tutto. Questa la situazione di oggi sull’emergenza Covid-19.

Gli asintomatici sono in tutto 1.689 e cioè 72 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono in tutto 69 e cioè 3 in meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 180 e cioè 6 più di ieri.

Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi è di 6.612 e cioè 78 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 424. Il totale dei deceduti ha toccato quota 1.538 e cioè 4 più di ieri.

I test effettuati finora sono in tutto 133.898 (+1.523).

In provincia di Savona i positivi sono 229. I ricoverati in ospedale sono 14 e cioè 2 in meno di ieri. Una persona è ricoverata in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 86.

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 19 GIUGNO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 18 giugno alle 14 del 19 giugno):

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala due decessi: una donna di 86 anni, con comorbidità, deceduta il 18/6/2020 nel reparto di Medicina; una donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 19/6/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.