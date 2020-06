Coronavirus, 12 nuovi casi in una Rsa: nessun decesso nelle ultime 24 ore

Liguria. Sono 1.482 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 54 in meno rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia.

Il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) è di 9.954 e cioè 14 in più di ieri, di questi 12 sono in una Rsa genovese. Nel bollettino odierno, poi figurano due nuove voci: quella relativa al totale dei casi positivi individuati da test di screening o contact-tracing (921) e quella del totale dei casi positivi in pazienti sintomatici (9.033). Entrambe queste cifre fanno riferimento al periodo compreso tra il 1^ giugno ed oggi.

Gli ospedalizzati sono in tutto 57 e cioè 3 meno di ieri. Di questi, uno solo è ricoverato in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 202 e cioè una più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 6.916 e cioè 67 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 391.

I test effettuati finora sono in tutto 141.472 (+1.562).

Per quanto riguarda i decessi, il totale ha toccato quota 1.551 e cioè uno più di ieri. Nessun decesso, invece, nelle ultime 24 ore.

La tabella dei positivi per provincia suddivide i dati per residenza/domicilio. Non è quindi raffrontabile i dati presentati sino a ieri poiché erano suddivisi per collocazione attuale. Ad oggi, in provincia di Savona ci sono 153 persone positive al coronavirus. Gli ospedalizzati sono in tutto 11 e cioè due in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 63.