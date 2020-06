Cordoglio e commozione per la scomparsa di Carlo Giacobbe. Il Pd savonese: “Amministratore serio e preparato, mancherai a tutti noi”

Savona. La notizia della tragica scomparsa di Carlo Giacobbe ha suscitato cordoglio e commozione in tutta la politica provinciale e ligure, in particolare nel partito Democratico: l’ex sindaco di Vado Ligure è stato protagonista della sinistra savonese fin dalla fine degli anni ’80, punto di riferimento per molte generazioni di amministratori dell’area di centrosinistra. La sua storia, dalla Fgci, al Pci, passando per il Pds e poi il Pd racconta una persona da sempre impegnata nella politica e nell’amministrazione della cosa pubblica, con impegno, passione e dedizione.

IVG.it ha contattato la sorella di Carlo Giacobbe, Anna, ex segretaria della Cgil savonese e parlamentare nella scorsa Legislatura: a lei e alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati in queste ore alla famiglia, così come le testimonianze e i ricordi sui social: “Carlo è stato un vero amico… In questa mia esperienza politica sei stato sempre per me prezioso e vicino soprattutto nei miei momenti di difficoltà! Eri una persona speciale, il partito Democratico si stringe intorno ad Anna e alla sua famiglia, mi mancherai e mancherai a tutti noi, così come mancherai a tutta la politica savonese che negli anni ha saputo stimarti e apprezzarti” ha detto il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio.

“Io te e Roberto legati da un territorio che ci ha tolto tanto e dato la forza di non mollare mai, anche quando eravamo soli In mezzo alle tempeste, quelle brutte per il cuore, quelle che superi solo se non hai paura, se sai guardare oltre … la tua visione così rivolta al bene collettivo, la tua autorevolezza e la tua competenza la ritrovo leggendo gli atti che sono ancora le solide basi del cammino vadese, la osservo in tutto quello che di te esiste nel Comune di Vado, atti, fatti e grandi scelte. Ciao Carlo” è stato il ricordo del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano.

“Il vuoto lasciato da Carlo Giacobbe nella nostra comunità e più in generale nel mondo del centrosinistra della nostra provincia è uno di quei vuoti che non possono essere colmati davvero. Chiunque lo abbia conosciuto e abbia condiviso con lui una parte del suo percorso porterà sempre con sé il ricordo della sua serietà, della sua onestà intellettuale, della sua capacità critica e autocritica e soprattutto della sua grande umanità, dello stile e del garbo con cui sosteneva le proprie posizioni” afferma la federazione provinciale del Pd in lutto.

“Carlo Giacobbe ha dedicato la propria vita alle idee in cui credeva. È stato segretario provinciale della Fgci alla fine degli anni ’70, poi dirigente della federazione provinciale del Pci fino a diventarne segretario nel 1990, nel difficile momento del passaggio dal Pci a Pds. È stato segretario provinciale del Pds fino al 1995, quando è diventato vicepresidente della Provincia di Savona, incarico che ha ricoperto per due mandati fino al 2004. In seguito è stato per un mandato sindaco di Vado Ligure, la città in cui è cresciuto e in cui molti anni prima aveva mosso i primi passi in politica e in consiglio comunale. Da ultimo si è impegnato anche nella propria città “adottiva”, quella di Varazze, in cui è stato consigliere comunale per alcuni anni”.

“Il dolore per aver perso un militante e un dirigente della sua levatura e delle sue capacità è secondo solo al dolore umano per aver perso un uomo serio, onesto, corretto, che sapeva stabilire subito un legame di empatia con le persone con cui aveva a che fare. A cui era davvero difficile non volere bene, anche quando non la si pensava esattamente come lui. Siamo vicini alla sorella Anna, che come lui ha dedicato tanta parte della vita alle proprie idee, alle nostre idee, e a tutti i familiari”.

“Anche se i veri militanti politici pensano che l’impegno sia un dovere morale e non si aspettano ringraziamenti per quello che fanno, noi ci sentiamo lo stesso di dire una cosa sola a Carlo Giacobbe, alla fine di una vita vissuta come l’ha vissuta lui: grazie, Carlo” conclude il Pd savonese.

“Ho conosciuto Carlo Giacobbe come sindaco di Vado Ligure nei momenti decisivi per il futuro della sua comunità, che oggi vive un nuovo inizio con la grande piattaforma. L’ho conosciuto come dirigente politico, ma soprattutto come persona di grande valore, dotato di una disponibilità all’ascolto e al confronto e di una umanità rare da trovare.

Sono molto vicina ad Anna e a tutta la loro famiglia” ha commentato l‘On. Raffaella Paita Italia Viva.

Al cordoglio si unisce anche il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa: “Apprendiamo con sgomento che Carlo Giacobbe, dopo molte settimane di sofferenza, è mancato a soli 63 anni. E’ una notizia terribile, prima di tutto per la famiglia di Carlo a cui si stringe tutta la CGIL di Savona. Ma è anche una perdita dolorosissima per le comunità vadese e savonese e per tutto il nostro territorio. Lo è per ciò che Carlo ha saputo rappresentare nei molti anni di militanza politica, come amministratore e, soprattutto, come persona per bene e stimata. E’ mancato un amico di tutti noi. Alla famiglia ed alla sorella Anna le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la Cgil di Savona”.

“E niente, non ho parole. Solo tanta amarezza e altrettanta tristezza. Una persona che ha sempre lavorato per unire e per la comunità a costo di fare scelte politicamente sbagliate sul momento, perché per lui veniva prima il bene collettivo. Ma insieme al compianto Roberto Peluffo avevano una visione a lungo termine che oggi è difficile trovare. E per fortuna e per tutti noi ha avuto questa visione. La stessa che dimostrò in Provincia insieme a Chicco Garassini con una visione di territorio a lungo termine. Ciao Carlo” ha sottolineato il direttore dell’Unione Industriali di Savona Alessandro Berta.