Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento ex art. 100 Tulps nei confronti di una attività di somministrazione alimenti e bevande del centro di Savona, il locale “Fronte del Porto”, in via Gramsci, disponendo la sospensione della licenza per tre giorni: nella serata di venerdì 30 maggio è stata verificata la vendita di bevande alcoliche a due ragazze minori, in violazione all’art. 14 ter della legge n. 125/2001. Le due giovani sono state successivamente affidate ai genitori.

Inoltre, sono state contestate altre 3 sanzioni amministrative a carico dello stesso esercente. L’azione di controllo è stata svolta dall’Unità Operativa della polizia amministrativa della Questura savonese.

Inoltre, durante i controlli sulla movida di venerdì 30 maggio, un altro esercizio pubblico di Savona è stato sanzionato amministrativamente poiché trovato aperto all’1:30, con presenza di numerosi clienti, in palese violazione all’ordinanza del sindaco di Savona che ha disposto la chiusura dei locali entro l’1.00: si tratta di “Mr Kebab”, per il quale è scattata la chiusura per cinque giorni, con relativa comunicazione al Prefetto e al sindaco di Savona per le ulteriori valutazioni di competenza.

Tuttavia, il giorno seguente, dalle verifiche della Squadra Volante, è stata constatata l’apertura del medesimo esercizio nonostante la chiusura disposta la sera precedente: per questo nei confronti di “Mr Kebab” è stata disposta la segnalazione alla Prefettura di Savona e alla stessa Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.

I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai luoghi della movida savonese.