Controlli e manutenzioni sulle autostrade, tutti i cantieri del fine settimana

Liguria. Di seguito il programma dei cantieri di controllo e manutenzione stabilito dalla direzione del tronco di Genova di Autostrade per l’Italia per il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 giugno. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare la seguente pagina.

Sabato 6 giugno

A7 Serravalle-Genova

– chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, è possibile raggiungere il capoluogo ligure tramite la viabilità ordinaria. A chi è diretto in A12 si consiglia di entrare alla stazione di Genova Nervi. Chi proviene da Livorno/Sestri Levante verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano e potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, per raggiungere Genova attraverso la viabilità ordinaria.

A12 Genova-Sestri Levante

– chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12.

Domenica 7 giugno

A10 Genova-Savona

– chiusura del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova. Dalle 2:00 alle 6:00 di lunedì 8 giugno, sarà chiuso il tratto della A7 compreso tra Genova ovest-allacciamento A12, verso Serravalle/Milano, pertanto, in tale fascia oraria, chi dalla A10, dopo l’uscita a Genova Pra’, intende raggiungere la A7 o la A12, potrà entrare rispettivamente alle stazioni di Genova Bolzaneto o Genova Nervi.

A12 Genova-Sestri Levante

– chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

– dalle 00:00 alle 4:00 chiusura del tratto allacciamento A10 Genova-Savona e Masone, verso Gravellona Toce.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed immettersi sulla A26 alla stazione di Masone. Per effetto della limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate sulla SP456 del Turchino, dal km 78+765 al km 104+302, i mezzi pesanti diretti in A26 potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova con ingresso alla stazione di Genova ovest.

Lunedì 8 giugno

A7 Serravalle-Genova

– dalle 2:00 alle 6:00 chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano, o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada rispettivamente dal e stazioni di Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o di Genova Nervi, sulla A12 Genova-Sestri Levante.