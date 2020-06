Contemplare il cielo immersi nella natura: ecco le Stars Box

L’estate si sta avvicinando e si inizia quasi a percepire quella magia, fatta di piccole cose, che solo questa stagione sa regalare.

Se penso all’estate, mi vengono subito in mente quella luce che ci fa compagnia fino a sera inoltrata, quell’acidità e quella freschezza di un ghiacciolo rigorosamente al limone e le lentiggini che si intensificano.

Uno degli appuntamenti che aspetto sempre con impazienza, ogni estate, sono le stelle cadenti: per me è un momento davvero rilassante e speciale, che richiede perseveranza e pazienza.

Basta una sdraio sul terrazzo o una coperta su un prato per vivere una meravigliosa serata fatta di semplicità e tempi lenti.

Se qualcuno di voi ama guardare le stelle tanto quanto la sottoscritta, ho trovato qualcosa che fa sicuramente al vostro caso.

Vi presento StarsBOX: una casetta di legno che nasce una rivisitazione dei giacigli dei pastori nomadi e che permette di osservare le stelle in un poetico e suggestivo isolamento.

Realizzata dagli architetti Lara Sappa e Fabio Revetria, questa soluzione permette un’esperienza totalmente nuova, a contatto con la natura, “per osservare le stelle dalla giusta distanza“.

“Il progetto di StarsBOX definisce un nuovo postulato: l’architettura come ponte fra spazi e storie, lo storytelling spaziale. La casetta per guardare le stelle non impone una fruizione canonica, ma consente alle persone che la frequentano di utilizzarla come più preferiscono, possono aprire il tetto e dormire sotto il cielo stellato, tenerlo chiuso e ricordarsi di quando da bambini si nascondevano per creare un rifugio perfetto: la capanna” raccontano gli ideatori.

Si sta andando delineando una Costellazione di StarsBOX con alcune strutture ricettive che hanno scelto di diffondere queste capanne decisamente speciali.

Ad esempio, nel nostro territorio, è possibile vivere questa esperienza a Calizzano, presso l’Agriturismo Cà di Voi, e a Spotorno, presso l’Azienda Agricola U Littu.

Ma la galassia delle StarsBOX ha ampie coordinate: dalle suggestive Langhe, fino alla Sardegna e, addirittura, in Croazia.

Insomma, un piccolo rifugio da dove poter osservare meravigliosi cieli come solo le notti d’estate sanno regalare immersi nella natura e avvolti da panorami unici: io non vedo l’ora di vivere questa esperienza, e voi?

Se vi ho incuriositi, troverete tutte le informazioni sul sito web dedicato: https://www.starsbox.it/

Crediti immagine: StarsBOX_Simone Mondino_016.jpg (https://www.starsbox.it/area-stampa?pgid=jsvwf546-d73c204e-6b61-4b63-9dfa-15640f2d3b3d)

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

