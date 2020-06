Provincia. Dove riaprire domani, sabato 6 giugno, invece la riapertura è stata anticipata e da oggi alle 16 e 30, dopo mesi e mesi di chiusura forzata per i danni alluvionali dell’autunno scorso, la strada provinciale 490 del Colle del Melogno, in località Franchella, è di nuovo percorribile, aperta al traffico.

Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, che nella giornata di ieri aveva svolto un ultimo sopralluogo tecnico assieme al consigliere provinciale delegato alla viabilità Luana Isella.

Foto 2 di 2



“Un ringraziamento doveroso a quanti si sono impegnati per questo intervento viario, restituendo ai cittadini una via di comunicazione fondamentale per l’intero comprensorio” ha detto.

“Cìè un solo punto in cui dovremo allo stato disporre ancora un transito alternato a vista con restringimento di carreggiata in prossimità di una delle zone di lavorazione, che si sono concretizzate con la ricostituzione del fondo stradale, della sostituzione di una tombinatura e la posa dell’asfalto di fondo che, dopo i tempi di assestamento, prima del prossimo autunno, verrà seguito dall’asfaltatura definitiva” ha ricordato.

“Nel contempo proseguiranno, a completamento, da parte dei nostri cantonieri, interventi relativi alla manutenzione ordinaria e alla pulizia del percorso e in particolare delle cunette di scarico delle acque piovane, molto consistenti nell”area, caratterizzata dalla fitta vegetazione” ha concluso Olivieri.