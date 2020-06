Compleanno al tempo del Covid: il Fiat 500 Club Italia festeggia con un evento in tv

Garlenda. Il 37esimo Meeting Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda (che era in programma dal 3 al 5 luglio) è stato cancellato con grande rammarico a causa della situazione Covid19. Il Fiat 500 Club Italia ha deciso comunque di continuare la bella tradizione di celebrare il compleanno del Cinquino il 4 di luglio, questa volta con una trasmissione televisiva.

“L’organizzazione, – hanno fatto sapere, – sta preparando un grande evento al Museo della 500 ‘Dante Giacosa’ di Garlenda (SV) che vedrà la partecipazione di personalità del Club e personaggi dell’automobilismo storico e dell’arte e che verrà trasmesso sul sito (www.500clubitalia.it) e su diversi canali televisivi italiani. La trasmissione avverrà la sera del 4 luglio”.

“La decisione di impegnarsi in questo nuovo format è stata presa per far sentire la presenza del Club, anche in questo periodo in cui organizzare manifestazioni è difficoltoso. La diretta nazionale permetterà al pubblico di seguire interventi culturali e tecnici, alternati a momenti di spettacolo, il tutto sotto la regia di noti professionisti”.

“Tra i numerosi interventi ci saranno anche gag, canzoni e numeri da parte ci cinquecentisti italiani e stranieri, per un giro per del pianeta dal quale la 500 riceverà gli auguri in tutte le lingue. Nelle prossime settimane invieremo aggiornamenti”, hanno concluso.